В квартиру сына Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные 23.10.2020, 13:39

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

Первый глава независимой Беларуси прокомментировал ситуацию.

Экс-председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич сообщил изданию Euroradio, что утром 23 октября в квартиру его сына попытались вломиться неизвестные. Со слов политика, когда в квартиру начали приходить люди и задавать вопросы, незваные гости ушли, «чтобы как обычно не устроить скандал».

С чем конкретно связан интерес силовиков к его сыну, Шушкевич не знает. Политик считает, что так пытаются давить именно на него: «Роют под меня, но делают вид, что под сына».

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