Минэкономики Украины выступило против закупки белорусских автобусов администрацией Киева 7 23.10.2020, 14:24

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Решение администрации украинской столицы назвали противоречащим национальным интересам.

Минэкономики Украины выступило против решения властей Киева купить белорусские автобусы без тендера. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

«Минэкономики категорически не поддерживает решение о закупке КГГА в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей. Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции», – говорится в пресс-релизе министерства.

Минэкономики Украины отмечает, что органы местного самоуправления самостоятельно решают вопрос закупок, поэтому министерство уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации.

«Минэкономики твердо стоит на позиции, что все закупки должны осуществляться исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников. В условиях пандемии и экономической нестабильности, когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы», – считают в украинском министерстве.

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