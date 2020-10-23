Ученые нашли у шимпанзе особенности, присущие человеку 5 23.10.2020, 14:37

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Исследование опубликовано в журнале Science.

Многие особенности поведения мы считаем исключительно человеческими, однако международная группа психологов и приматологов выяснила, что этими чертами обладали еще общие предки человека и шимпанзе, пишет «Популярная механика».

Исследование опубликовано в журнале Science. Известно, что люди не склонны заводить новых друзей в конце жизни — как правило, они довольствуются узким кругом давних знакомых. Также большинство людей с годами предпочитают позитивные отношения, а не те, которые несут напряжение или приводят к конфликтам.

Ранее считалось, что такие особенности присущи лишь человеческому роду и связаны с осознанием человеком неизбежности своей смерти. Но группа ученых, в которую вошли исследователи из Гарвардского отделения эволюционной биологии человека, выяснили, что такие паттерны есть и у шимпанзе.

Исследование включало 78 тысяч часов наблюдений, проведенных с 1996 по 2016 год, в процессе которых специалисты изучали социальные контакты 21 самца шимпанзе в возрасте от 15 до 58 лет в национальном парке Кибале в Уганде. При этом наблюдали лишь за самцами шимпанзе, потому что, как поясняют исследователи, они склонны к более сильным социальным взаимодействиям, нежели самки.

В результате ученые обнаружили, что более зрелые самцы стремились проводить больше времени со старыми друзьями, в то время как молодежь желала новых контактов. Кроме того, стареющие шимпанзе предпочитали проводить время в одиночестве и были склонны к спокойному общению со знакомыми, а не к конфликтному, как зачастую молодые особи.

Пятнадцатилетние самцы имели в среднем 2,1 знакомых, которые не разделяли их теплых дружеских чувств, и 0,9 тех, кто был им предан. Сорокалетние же самцы имели в среднем трех преданных друзей и 0,6 — не преданных.

Хотя шимпанзе очень умны, они не осознают того, что смертны. Поэтому ученые предположили, что подобное поведение имеет какие-то иные причины, нежели осознание близкой смерти. А поскольку эти же черты поведения есть у людей — следовательно, причины такого изменения в поведении можно перенести и на них. Ученые уверены, что подобные особенности поведения, таким образом, сформировались у общего предка людей и шимпанзе.

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