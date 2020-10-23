Анджей Почобут: Отмена лукашенковского митинга - это очевидная демонстрация слабости 10 23.10.2020, 14:40

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Анджей Почобут

Узурпатор раз за разом пятится назад.

Гродненский журналист Анджей Почобут прокомментировал в «Фейсбуке» отмену митинга в «поддержку» Лукашенко, который накануне широко анонсировали власти:

— Отказ от митинга, к тому же после включения административного ресурса на полную мощь и попытки принудить людей к участию в нем, это очевидная и бесспорная демонстрация слабости. И уже совершенно не важно, что они выдумают для ее оправдания: терроризм, коронавирус или что еще.

Для всех кого гнали на митинг и кто отказывался туда идти это победа, для тех кто гнал - поражение. По другому уже не получится.

Политический кризис раз за разом вынуждает Лукашенко пятится назад, поступать вопреки себе и своим привычкам.

Это хорошо. Беларусь изменилась и он должен теперь к этому привыкать.

Напомним, что воскресный митинг в Минске в «поддержку» Лукашенко сорвался.

Митинг мог быть отменен из-за боязни Лукашенко повторить судьбу румынского диктатора Чаушеску. В соцсетях было много свидетельств того, что свезенные на митинг бюджетники могут начать демонстрацию против узурпатора.

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