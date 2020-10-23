Трамп и Байден: подробный разбор дебатов в США 2 23.10.2020, 15:21

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Фото: Jabin Botsford/The Washington Post

Для действующего президента это был шанс сократить отставание.

Менее чем за две недели до выборов в США, намеченных на 3 ноября, Джо Байден и Дональд Трамп померились силами в финальном раунде теледебатов — их считают последним шансом для кандидатов улучшить свои рейтинги.

Для Трампа же это была возможность наверстать отставание от Байдена — сейчас в опросах лидирует бывший вице-президент США.

Дебаты состоялись вечером 22 октября по местному времени в Университете Белмонт в городе Нэшвилл (штат Теннесси) и продлились чуть дольше запланированных 90 минут, пишет «Новое время».

По сравнению с предыдущим раундом теледуэли, который прошел 29 сентября, организаторы внесли существенные изменения в правила дебатов.

Из-за того, что в прошлый раз Трамп многократно перебивал Байдена, комиссия по президентским дебатам решила отключать микрофоны каждого из соперников в самые важные моменты речи другого (в частности во время первых двух минут ответа на каждую из основных тем дебатов).

Кроме того, из-за недавней болезни Трампа, который перенес COVID-19, между политическими оппонентами поставили прозрачное заграждение.

Изменился и модератор дебатов — в этот раз им стала Кристен Уэлкер, корреспондент NBC News в Белом доме.

Украина, Россия и США

Среди ключевых тем дебатов, заявленных еще до их начала, были пандемия коронавируса, вопросы расового неравенства, климатические изменения, национальная безопасность и стратегия управления страной.

Однако соперники дискутировали и о более широких проблемах, включая отношения США и Украины.

Трамп попытался доказать, что во время своего первого президентского срока занимал жесткую позицию относительно России. Он также напомнил, что именно при его администрации Украина получила от США летальное вооружение в помощь ВСУ — в очередной раз обвинив Белый дом времен Обамы в нерешительности по этому вопросу.

«Никто не был по отношению к России более жестким, чем я. И относительно санкций, и относительно всего, что я сделал с НАТО. В то время как Байден продавал Украине подушки и покрывала, я продал противотанковые ракеты, — заявил американский президент. — Во время президентства Барака Обамы Россия отобрала большую часть [территории], которая должна была принадлежать Украине [аннексия Крыма]. Вы отдали это им. Но вы получали много денег от России», — обратился Дональд Трамп к Джо Байдену.

Нынешний лидер США уже традиционно обвинил своего оппонента в коррупции, напомнив о работе его сына Хантера в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Расследования именно этой темы Трамп ранее добивался от Украины и Владимира Зеленского, что послужило поводом для попытки его импичмента.

Байден упрекнул Трампа в бездействии Белого дома после того, как стало известно о фактах вмешательства России в американские выборы 2016 года. Он также пообещал, что в случае его избрания подобное будет невозможно.

«Любая страна, которая попытается вмешаться в американские выборы, за это заплатит. В нынешних выборах были замешаны [пытались вмешаться] Россия, Китай, и как мы теперь знаем, еще и Иран, — отметил Байден. — Они заплатят свою цену, если я буду избран. Они вмешиваются в американский суверенитет. И, насколько мне известно, президент [Дональд Трамп] не сказал об этом Путину ни слова. И я не знаю, почему».

В ответ на обвинения в коррупции и причастности к ней своего сына, Байден возразил, указывая на Трампа: «Парень, у которого были проблемы в Украине — то был этот парень. Это он пытался шантажировать украинское власти, чтобы те заявили обо мне что-то негативное, чего так и не было сделано», — добавил политик.

Байден также заявил, что «никогда в своей жизни не взял ни копейки от иностранного государства». Ответный огонь он направил в адрес «друга Трампа Руди Джулиани», которого назвал «российской пешкой». «Его кормят российской дезинформацией. И что после этого? Ничего. А все, что происходит — это лишь то, что Россия прилагает все усилия, чтобы меня не выбрали следующим президентом. Потому что они знают, что я знаю их», — добавил Байден.

Коронавирус

США остаются мировым лидером по масштабам распространения COVID-19, поэтому стратегия борьбы с пандемией была одной из топ-тем дебатов.

Трамп обвинил оппонента в том, что тот настаивал на идее закрыть страну на карантин. А это, заявил президент США, нанесло бы непоправимый удар американской экономике и усугубило бы ситуацию с безработицей. «Мы не можем закрыть нашу страну, иначе у нас не будет страны. Мы не можем запереться в подвале, как Джо [первую часть избирательной кампании 77-летний Байден провел в своем доме, отказавшись от публичных мероприятий и поездок по стране]», — заявил Дональд Трамп.

Он также заверил слушателей, что пандемия «уйдет, она уже уходит», и что США близки к поворотной точке в борьбе с коронавирусом. Американский президент напомнил, что сейчас всплеск заболеваемости фиксируют и в Западной Европе (хотя там, в отличие от США, многие страны уже сейчас реагируют болек жесткими мерами).

Трамп также заявил, что американская вакцина появится «в течение недель», хотя позже оговорился, что не гарантирует этого, но ожидает ее появления максимум до конца 2020 года.

Байден же процитировал пресловутый прогноз Трампа в начале года, когда президент США заявил, что коронавирус «исчезнет к Пасхе». Соперник Трампа напомнил, что от COVID-19 в Америке погибли боле 220 тыс. человек и заявил: «Любой, кто несет ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом США».

Кроме того, Джо Байден очертил темную картину «мрачной зимы», которая ждет страну из-за новой вспышки заболеваемости при отсутствии четкого плана действий. Он опроверг оптимистичные обещания Трампа и заявил, что не видит каких-либо перспектив того, что вакцина будет доступна для американцев ранее середины 2021 года. Он также раскритиковал более ранние заявления Трампа о том, что губернаторы-демократы несут ответственность за распространение вируса в своих штатах. «Я вижу это не так, как видит он [Трамп]: синие штаты [республиканские] и красные штаты [демократические]. Это все Соединенные Штаты. Они все американцы», — попытался апеллировать к объединяющему призыву Байден.

Расизм и права темнокожих в США

Еще одна горячая тема, которая доминировала в национальной повестке США в течение последнего полугодия, стала поводом для взаимных обвинения соперников.

Трамп повторил тезис, который он уже озвучил ранее на крупнейших мероприятиях своей избирательной кампании: «Никто не сделал больше для чернокожего сообщества, чем Дональд Трамп, за исключением Авраама Линкольна — это единственное возможное исключение, — убежден президент США. — Но помимо Линкольна, никто не сделал того, что сделал я».

«Я наименьший расист в этом зале», — добавил Трамп. Он также припомнил Закон о борьбе с насильственными преступлениями 1994, принятие которого в годы президентства Билла Клинтона Байден инициировал как сенатор (в США его даже называют «законом Байдена»). На дебатах Трамп утверждал, что именно этот закон впоследствии привел к массовым арестам афроамериканцев по подозрению в таких преступлениях.

Байден отреагировал на слова Трампа саркастически: «Здешний „Авраам Линкольн“ — один из главных президентов-расистов в современной истории. Он подливает масла в огонь каждого очага расизма — всех до единого».

Экология и изменения климата

Байден попытался сыграть на этой теме заявив, что в случае избрания президентом он начнет постепенный процесс сокращения роли нефтяной промышленности в США, поскольку она является крупным источником загрязнений.

Трамп немедленно отреагировал на эти слова Байдена и обратился к избирателям тех штатов, где сосредоточены крупные предприятия нефтяной промышленности. «О, да это громкое заявление! — заявил президент США. — Вы запомните это, Техас? Вы запомните это, Пенсильвания, Оклахома, Огайо?»

И кто победил? Как оценили дебаты Трампа и Байдена американские СМИ

Главной целью Дональда Трампа на дебатах была попытка выглядеть настолько убедительно, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Последние опросы показывали, что за Байдена готовы отдать свой голос 54%-57% избирателей, тогда как за Трампа — немногим более 41%.

Как пишут американские СМИ, в финальном раунде дебатов Трампу удалось быть более сдержанным — очевидно, он внял совету своего окружения отказаться от агрессивной и хаотичной тактики нападок на Байдена (в первом раунде дебатов президент перебил соперника более 70 раз). Как следствие, президентские дебаты 22 октября выглядели более содержательными и менее беспорядочными.

Однако большинство американских изданий и СМИ сходятся в том, что эти дебаты вряд ли существенно повлияют на исход выборов, а скорее закрепят текущий статус-кво. Во-первых, потому что соперники остались верны себе: Трамп привычно манипулировал фактами, тогда как Байден выглядел скорее консервативно и не удивил аудиторию. Во-вторых, потом что ни одному из соперников не удалось в финальной части дебатов добиться однозначного и яркого перевеса над оппонентом. И, наконец, в-третьих — потому что в этом году американцы очень активно голосуют на досрочном этапе выборов и еще до последних дебатов свою позицию уже выразили более 50 млн избирателей. Это около трети ожидаемой явки на нынешних выборах.

Тем не менее, опрос CNN показал, что 53% респондентов отдали победу в предвыборных дебатах Джо Байдену, а 39% заявили, что победил Дональд Трамп.

По мнению большинства зрителей (73%), критика Байдена в адрес Трампа была в целом справедливой. При этом американцы разделились во мнениях о том, были ли нападки Трампа на Байдена обоснованы (50% сказали, что да, 49% - нет). Таким образом, Трамп улучшил свои позиции после провала на первых дебатах. Тогда, согласно опросу CNN, лишь 28% опрошенных отдали ему первенство.

Главным же итогом дебатов, как полагают обозреватели The New York Times, стала очевидная демонстрация того, насколько разное видение будущего США представляют Трамп и Байден.

«Дебаты в целом были более сдержанными, чем первое столкновение двух кандидатов в прошлом месяце, когда Трамп препирался с Байденом почти все полтора часа и фактически свел на нет дебаты о политическом видении, — пишет газета. — Но если тон дискуссии в четверг [22 октября] и был более спокойным, то конфликт по существу вопросов и видений вряд ли мог быть более драматичным».

Аналогично подводит результаты дебатов и Washington Post, отмечая, что на смену пререканиям прошлых дебатов пришел «более явный контраст между конкурирующими взглядами на страну и более четко выраженный обмен нападками и возражениями».

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