Популярный врач назвал простой способ определить зараженного коронавирусом 12 23.10.2020, 15:24

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Метод действует намного точнее, чем любая термометрия.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса.

«Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия», — заявил он, передает cursorinfo.co.il.

По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа.

«А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет», — отметил Комаровский.

Он добавил, что COVID-19 поражает нервные клетки, который воспринимают запах и вкус. При этом он подчеркнул, что эти изменения имеют обратимый характер.

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