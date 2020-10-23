Популярный врач назвал простой способ определить зараженного коронавирусом

Популярный врач назвал простой способ определить зараженного коронавирусом12
- 23.10.2020, 15:24
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Метод действует намного точнее, чем любая термометрия.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса.
«Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия», — заявил он, передает cursorinfo.co.il.
По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа.
«А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет», — отметил Комаровский.
Он добавил, что COVID-19 поражает нервные клетки, который воспринимают запах и вкус. При этом он подчеркнул, что эти изменения имеют обратимый характер.