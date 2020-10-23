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Популярный врач назвал простой способ определить зараженного коронавирусом

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  • 23.10.2020, 15:24
  • 15,404
Популярный врач назвал простой способ определить зараженного коронавирусом

Метод действует намного точнее, чем любая термометрия.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса.

«Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия», — заявил он, передает cursorinfo.co.il.

По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа.

«А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет», — отметил Комаровский.

Он добавил, что COVID-19 поражает нервные клетки, который воспринимают запах и вкус. При этом он подчеркнул, что эти изменения имеют обратимый характер.

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