Политолог: Нарышкин передал Лукашенко почти что «черную метку» от Путина 5 23.10.2020, 15:43

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Фото: ТАСС

Сейчас узурпатор, как никогда, слаб и зависим.

Конституционная «реформа» была, судя по всему, одной из важных тем на встрече Лукашенко с неожиданно прилетевшим в Минск 22 октября директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Хотя это вроде бы не совсем его профиль, пишет в своем телеграм-канале политический обозреватель Александр Класковский.

«Так в чем же могла быть главная миссия Нарышкина?

Когда он передал Лукашенко привет от Путина, с которым встречался перед отлетом в Минск, то это прозвучало весьма многозначительно. Может быть, это еще не черная метка, но наверняка — серьезное напоминание, что хозяин Кремля хорошо помнит обо всех обещаниях, которые заклятый белорусский друг дал в трудную для него минуту», - пишет аналитик.

«По мнению аналитиков, Москва под маркой конституционной реформы хочет плавно отодвинуть белорусского правителя от рычагов власти…

Сейчас Лукашенко как никогда слаб, как никогда зависим от Москвы», - считает Александр Класковский.

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