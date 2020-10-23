Остановлен транзит российской нефти через Беларусь

Остановлен транзит российской нефти через Беларусь5
- 23.10.2020, 16:04
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Нефть из РФ накапливается в резервуарах.
Транзит нефти по трубопроводу в Беларуси приостановлен якобы «из-за технических проблем в Польше», нефть из РФ накапливается в резервуарах. Об это РИА «Новости» сообщает со ссылкой на пресс-службу компании «Белнефтехим».
«Пока критических моментов нет, справляемся. И с объемами нефти, и в целом с ситуацией. Ждем, пока польская сторона решит технические проблемы. Пока запасы нефти у нас есть», - сказал пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.
О каком сроке приостановки транзита идет речь, Тищенко сказать не может.
«ОАО «Гомельтранснефть Дружба» принимает все меры по обеспечению запланированных объемов транзитной транспортировки нефти, в настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуаром парке ЛПДС «Мозырь», - добавил Тищенко.