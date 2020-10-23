Ему придется уйти! 1 23.10.2020, 16:52

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Фото: ТАСС

Белоруска написала эмоциональное обращение, чтобы поддержать рабочих с заводов.

Читательница телеграм-канала «Баста!» написала несколько строк, чтобы поддержать всех работников белорусских заводов:

Дорогие мои, мои заводчане!

Мы хотим, чтобы Вы

Подперли небо плечами!

Поднимайтесь скорей,

С колен вставайте на ноги!

Мы за Вами, смелей,

Нет обратной дороги!

Выходи МТЗ, Солигорск и БелАЗ,

И Азот подойдет,

Мы победим в этот раз!!!

Ничего нет страшней

И ужасней для власти:

Видеть море людей

С ней совсем несогласных.

Несогласных так жить,

Выживать и работать!

Отстоять этот МИР -

Это наша забота!

И никто не посмеет

Вставать у нас на пути!

Ультиматум поддержим!

Ему придется уйти!

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