Ему придется уйти!1
- 23.10.2020, 16:52
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Белоруска написала эмоциональное обращение, чтобы поддержать рабочих с заводов.
Читательница телеграм-канала «Баста!» написала несколько строк, чтобы поддержать всех работников белорусских заводов:
Дорогие мои, мои заводчане!
Мы хотим, чтобы Вы
Подперли небо плечами!
Поднимайтесь скорей,
С колен вставайте на ноги!
Мы за Вами, смелей,
Нет обратной дороги!
Выходи МТЗ, Солигорск и БелАЗ,
И Азот подойдет,
Мы победим в этот раз!!!
Ничего нет страшней
И ужасней для власти:
Видеть море людей
С ней совсем несогласных.
Несогласных так жить,
Выживать и работать!
Отстоять этот МИР -
Это наша забота!
И никто не посмеет
Вставать у нас на пути!
Ультиматум поддержим!
Ему придется уйти!