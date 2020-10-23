Деятели культуры записали видео в поддержку Народного ультиматума

Деятели культуры записали видео в поддержку Народного ультиматума2
- 23.10.2020, 17:02
- 2,445
В акции приняли участие много известных каждому белорусу лиц.
Деятели культуры записали свое видеообращение в поддержку народного ультиматума, сообщает телеграм-канал vybory_smotri.
На видео можно увидеть много знакомых лиц — в том числе Маляваныча.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Срок Народного ультиматума истекает 25 октября. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.