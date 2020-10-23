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Деятели культуры записали видео в поддержку Народного ультиматума

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  • 23.10.2020, 17:02
  • 2,445
Деятели культуры записали видео в поддержку Народного ультиматума
Олег Гарбуз

В акции приняли участие много известных каждому белорусу лиц.

Деятели культуры записали свое видеообращение в поддержку народного ультиматума, сообщает телеграм-канал vybory_smotri.

На видео можно увидеть много знакомых лиц — в том числе Маляваныча.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Срок Народного ультиматума истекает 25 октября. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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