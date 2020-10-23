Завтра в Минске пройдет Гордый женский марш профессий 23.10.2020, 17:16

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Фото: «Радыё Свабода»

14.00, за день до Народного ультиматума.

Независимые телеграм-каналы сообщили о проведении 24 октября в Минске Гордого женского марша профессий:

«ГОРДЫЙ ЖЕНСКИЙ МАРШ ПРОФЕССИЙ !

ЗА ДЕНЬ ДО НАРОДНОГО УЛЬТИМАТУМА !

24.10-14:00

Сквер Симона Боливара (идем в сторону Проспекта)

«Я воспитательница. Благодаря мне, сотни родителей могут ходить на работу и воспитывать детей. И я буду бастовать».

«Я уборщица. Благодаря мне, у вас чистота и порядочек. И я буду бастовать».

«Я архитектор. Благодаря мне, у вас прочная крыша над головой и теплые стены. И я буду бастовать»

Мы выйдем своими боевыми-трудовыми отрядами!

И расскажем, чего лишится государство, которое отказывается нас слышать.

Когда мы остановимся 26 октября, кто будет печь вам хлеб или делать стрижки?Бронировать туры, продавать еду,чинить технику, учить ваших детей, создавать лекарства?

Напишите на плакатах о вашей работе. Если вы студентка, врач или пенсионерка — напишите, как поддерживаете бастующих.

В субботу мы покажем, чьи голоса звучат на женских маршах!

Помните: ни наша профессия, ни наше время – не принадлежат государству.

Все это — наше. И мы можем забрать это в любой момент».

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