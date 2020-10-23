Белорусские ученые: Нынешняя власть аморальна и отвратительна 23.10.2020, 17:28

Лучшие умы Беларуси выступили с мощным обращением.

Лучшие умы Беларуси, доктора наук, академики, магистры, кандидаты наук, записали видеообращение, в котором четко и ясно выражают свою позицию о том, что насилие необходимо остановить, ибо это – путь в пропасть, сообщает телеграм-канал МКБ.

Ученые убеждены, что система себя изжила, новую историю сегодня делают лучшие из лучших: врачи, рабочие, шахтеры, протестующие, каждый, кто отказывается мирится с ложью и бандитизмом государственного уровня.

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