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Белорусские ученые: Нынешняя власть аморальна и отвратительна

  • 23.10.2020, 17:28
Белорусские ученые: Нынешняя власть аморальна и отвратительна

Лучшие умы Беларуси выступили с мощным обращением.

Лучшие умы Беларуси, доктора наук, академики, магистры, кандидаты наук, записали видеообращение, в котором четко и ясно выражают свою позицию о том, что насилие необходимо остановить, ибо это – путь в пропасть, сообщает телеграм-канал МКБ.

Ученые убеждены, что система себя изжила, новую историю сегодня делают лучшие из лучших: врачи, рабочие, шахтеры, протестующие, каждый, кто отказывается мирится с ложью и бандитизмом государственного уровня.

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