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У древних майя обнаружили уникальные технологии

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  • 23.10.2020, 17:37
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У древних майя обнаружили уникальные технологии

Их появление остается загадкой для исследователей.

Ученые Университета Цинциннати (США) выяснили, что древние майя умели использовать относительно сложные технологии по очистке воды. Они изготавливали фильтры из натуральных материалов и импортировали их за многие километры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, пишет lenta.ua.

Исследователи обнаружили систему фильтров в Тикале, в водохранилище Корриенталь, важном источнике питьевой воды для древних майя на территории северной части Гватемалы. Для изготовления фильтров коренные мезоамериканцы использовали кварц и цеолит, которые образуют естественное молекулярное сито. Оба минерала до сих пор применяются в современных системах очистки питьевой воды.

Древние фильтры, возраст которых достигает две тысячи лет, удаляли из воды вредные микробы, соединения, богатые азотом, тяжелые металлы, такие как ртуть и другие токсины. Цеолит и кварц для них добывался примерно в трех десятках километрах к северо-востоку от Тикаля.

Известно, что майя покинули Тикаль в середине IX века нашей эры, однако точная причина исхода пока остается неизвестной. Одной из причин считается загрязнение источников пресной воды. Майя пили воду, которая содержала не только ртуть, но и высокие концентрации фосфатов, которые попадали в водохранилища вместе с пищевыми отходами и фекальными массами. Возможно, что жители Тикаля случайно обнаружили, что цеолит и кварц помогают очистить воду, однако в конце концов водохранилища оказались слишком загрязнены.

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