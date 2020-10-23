У древних майя обнаружили уникальные технологии 1 23.10.2020, 17:37

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Их появление остается загадкой для исследователей.

Ученые Университета Цинциннати (США) выяснили, что древние майя умели использовать относительно сложные технологии по очистке воды. Они изготавливали фильтры из натуральных материалов и импортировали их за многие километры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, пишет lenta.ua.

Исследователи обнаружили систему фильтров в Тикале, в водохранилище Корриенталь, важном источнике питьевой воды для древних майя на территории северной части Гватемалы. Для изготовления фильтров коренные мезоамериканцы использовали кварц и цеолит, которые образуют естественное молекулярное сито. Оба минерала до сих пор применяются в современных системах очистки питьевой воды.

Древние фильтры, возраст которых достигает две тысячи лет, удаляли из воды вредные микробы, соединения, богатые азотом, тяжелые металлы, такие как ртуть и другие токсины. Цеолит и кварц для них добывался примерно в трех десятках километрах к северо-востоку от Тикаля.

Известно, что майя покинули Тикаль в середине IX века нашей эры, однако точная причина исхода пока остается неизвестной. Одной из причин считается загрязнение источников пресной воды. Майя пили воду, которая содержала не только ртуть, но и высокие концентрации фосфатов, которые попадали в водохранилища вместе с пищевыми отходами и фекальными массами. Возможно, что жители Тикаля случайно обнаружили, что цеолит и кварц помогают очистить воду, однако в конце концов водохранилища оказались слишком загрязнены.

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