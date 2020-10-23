Время слушать белорусов 23.10.2020, 17:51

2,627

На репетиции спектакля «Дзяды» в Брестском академическом театре драмы

Фото: Ольга Климук

Польский режиссер Павел Пассини поделился своими впечатлениями о событиях в Беларуси.

Польский режиссер Павел Пассини в 2015 году поставил в Брестском академическом театре драмы «Дзядов» Адама Мицкевича. Сейчас он делится записью спектакля, вспоминает работу с белорусскими актерами и рассказывает о своих впечатлениях от нынешних событий.

Монолог режиссера опубликовало издание «Новая Польша»:

«Когда этим летом я увидел многотысячные акции протеста, охватившие всю Беларусь, то не удивился. То, что это должно было произойти, я очень отчетливо почувствовал пять лет назад. Поэтому, когда мировые СМИ начали публиковать видео и фото с протестов, я подумал только: наконец-то!

фото с сайта: novayapolsha.pl

В 2015 году Брестский академический театр драмы предложил мне сотрудничество. Понимание, что ставить надо именно «Дзядов» Адама Мицкевича, пришло довольно быстро. Меня всегда увлекало то, что Мицкевич — общая для наших народов фигура. Сколько в нем польскости? Сколько в нем беларускости? Беларусь и Польша — мы очень близки, мы очень связаны, поэтому поставить вместе с белорусами произведение, вписанное в ДНК польского театра, польской культуры, польского самосознания, показалось мне правильным решением. Мицкевич ведь как медиум: он помогает нам затрагивать сложные темы, осмысливать наше отношение к истории, к земле, на которой мы живем.

Актеры и текст

Мы начинаем работу. Я сильно удивлен высочайшим профессиональным уровнем белорусских актеров и операторов, которые готовятся к съемке постановки. Меня поражают люди, которые проводят разные низовые акции, водят нас по городу, помогают собирать материалы для спектакля.

Изначально актеры хотят играть «Дзядов» по-русски. Убеждают, что в Беларуси большинство говорит на этом языке, поэтому так будет понятнее. На первую репетицию я приношу два перевода: русский и белорусский.

Актеры начинают читать по-русски, потом пробуют белорусский текст и сразу понимают, что второй вариант им ближе. Да, зрителю проще было бы воспринимать русский, но труппа приходит к выводу, что играть «Дзядов» по-белорусски правильнее и уместнее. Они лучше чувствуют этот текст, он по-другому играет красками, органичнее звучит.

Я в восторге от актеров. Они очень зрело работают с текстом, мудро рассуждают о своей истории, критически смотрят на то, что сейчас происходит в их стране.

Кривая система

Еще до начала репетиций дирекция театра пытается меня убедить, что в белорусской версии «Дзядов» нет третьей части поэмы. Что историю посланного Александром I сенатора Новосильцева, который проводит репрессии, сажает людей за решетки, отправляет цвет студенчества в ссылку, не перевели. Наша переписка длится полгода, после чего я связываюсь с Сержем Минскевичем, который девять лет переводил «Дзядов». Третья часть, конечно же, есть. Мы начинаем работать с текстом, но директор театра вызывает меня в кабинет и хочет, чтобы мы удалили некоторые слишком острые, по его мнению, фрагменты. Я тяну время, строю из себя идиота и в конечном итоге все оставляю как было. Я не могу понять, почему в таком устаревшем фольварке, в такой кривой системе работают такие прекрасные актеры.

2020 год

Третья часть «Дзядов» разыгрывается на улицах Беларуси. Сенатор Новосильцев, современный Ирод, живет в роскоши, а белорусов тем временем избивают, допрашивают, убивают. Власть насилует свой народ, не понимая одной важной вещи: белорусы мудрее, чем она. Они сильнее системы, которая их окружает. Действительность не соответствует тому, чего белорусы хотят, во что они верят, поэтому она обязательно изменится. Да, Новосильцевы могут выбить людям зубы, но они не смогут заставить всех молчать.

На репетиции спектакля «Дзяды» в Брестском академическом театре драмы. Фото: Ольга Климук

В эти исторические дни я хочу выложить в открытый доступ видеоверсию нашего польско-белорусского спектакля «Дзяды. Брестская крепость», которую мы сделали тогда, пять лет назад, при поддержке Польского института в Минске и Института Адама Мицкевича. Эта постановка напоминает нам о справедливости, свободе, о том, что человек может бороться даже находясь за решеткой.

В ЕС любят повторять, что за восточной границей Польши живут люди, которые привыкли к диктатуре, любят сильную руку. Это неправда. Мы из одной глины. Лишь волей случая многие из нас оказались по разные стороны границ.

Хочу ли я сегодня что-то сказать белорусам? Сегодня я хочу их слушать. Сейчас белорусы напоминают нам всем о свободе, справедливости, борьбе за свои права, заставляют задать себе вопрос, готовы ли мы отстаивать наши идеалы и ценности. Очень надеюсь, что у них все получится».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».