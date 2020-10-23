Белорусы Швейцарии провели акцию возле офиса МОК в Лозанне 23.10.2020, 18:38

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фото: euroradio.fm

«Не играйте с диктатором», — призвали протестующие спортивных функционеров.

Белорусы Швейцарии провели уличную акцию перед зданием Международного олимпийского комитета в Лозанне. «Не играйте с диктатором», — призвали протестующие спортивных функционеров.

Они держали в руках фотографии белорусских спортсменов и тренеров, пострадавших за свою гражданскую позицию, передает euroradio.fm.

Потом участники акции поговорили с функционерами МОК о нарушении олимпийских принципов в Беларуси. И передали им открытое письмо от Белорусского фонда спортивной солидарности, который возглавляет трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя. В нем МОК призывают прервать деятельность и финансирование Национального олимпийского комитета Беларуси, поспособствовать расследованию фактов насилия в отношении спортсменов, оказать помощь тем атлетам, кто не имеет возможности тренироваться в нашей стране. Также МОК предложили перенести все спортивные мероприятия с территории Беларуси.

фото: euroradio.fm

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