The Washington Post: Автократические лидеры опасаются победы Байдена на выборах президента США 7 23.10.2020, 19:47

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Если Байден победит, автократы больше не смогут пользоваться благосклонностью Трампа к сильным лидерам.

Мировые лидеры пристально наблюдают за ходом выборов президента США, прекрасно понимая, что результат президентских выборов будет иметь последствия фактически для всего мира. Но для ряда автократических политиков, которые возлагали большие надежды на «дружеские отношения» с президентом США Дональдом Трампом, американские выборы могут принести неприятные сюрпризы, и они это прекрасно знают, пишет The Washington Post (перевод - zn.ua).

Мало кто из иностранных лидеров будет наблюдать за выборами в США более внимательно, чем президент Турции Реджеп Эрдоган, который за последние четыре года сумел успешно «подружиться» с Трампом, при этом увеличив поляризацию относительно турецко-американских отношений в США в целом и в американском Конгрессе в частности.

Эрдоган находился в выгодном положении благодаря своей способности умело убеждать, некоторые бы даже сказали, «манипулировать» Трампом. Но, если на выборах в США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то турецкий президент станет одним из мировых лидеров, который вследствие этого «более всего пострадает».

Наверное, Эрдоган был приятно удивлен тем, что сумел наладить хорошие отношения с Трампом и получать поблажки от американского президента, которого он называет своим «дорогим другом».

Трамп фактически никак не отреагировал на нападение Турции на курдов на севере Сирии, республиканец «по-своему понимает» демократическое отступничество Турции и даже попытался отменить расследование Министерства юстиции США касательно «любимого банка» Эрдогана. Но самой большой «поблажкой», которую когда-либо сделал Трамп для своего "дорогого друга", было игнорирование закона, согласно которому он должен был ввести санкции против Турции за приобретение российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

В течение всей предвыборной кампании Байден критиковал Турцию и политику Трампа с Эрдоганом. Именно поэтому, скорее всего, если Байден станет президентом США, он не будет сопротивляться давлению относительно введения санкций против Турции.

Поправка к нынешнему закону о национальной обороне, основанная на двухпартийном законопроекте, может лишить возможности президента США отказываться от санкций против Турции.

"Как член НАТО, США имеют определенные ожидания в отношении Турции, и Америка в течение длительного времени достаточно терпеливо относилась к действиям Эрдогана. Но в какой-то момент США будут вынуждены реагировать на противоречивую политику, в этом имеют общие взгляды как республиканцы, так и демократы. Турецкий народ - большие друзья и союзники США. Но, к сожалению, Эрдоган сейчас пренебрегает этим", - сказал конгрессмен Адам Кинзингер.

Перспектива санкций со стороны США сильно подрывает уверенность турецкой экономики и создает значительные проблемы для турецкой лиры. Эрдоган, который считал, что администрация Обамы-Байдена несправедливо обращались с ним, решил пойти в наступление против Байдена накануне выборов.

В августе официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин «напал» на Байдена в Twitter, когда появилось видео с интервью Байдена для New York Times.

В интервью Байден говорит, что США должны поддержать усилия внутренней оппозиции Эрдогана, чтобы победить его на выборах, добавив, что Эрдоган "должен заплатить цену" за свои преступления.

Калин обвинил Байдена в "невежестве, высокомерии и лицемерии".

Вражда между Эрдоганом и Байденом очень глубокая. В январе 2016 года, когда Байден ездил в Турцию, он откровенно критиковал Эрдогана и публично встречался с лидерами турецкой оппозиции. Эрдоган был настолько раздражен такими действиями Байдена, что даже попросил жену демократа Джил Байден «взять своего мужа под контроль».

Однако, в Вашингтоне также считают, что Соединенные Штаты и европейские союзники США должны иметь дружественные отношения с Турцией и контролировать страну, ведь если Турция и в дальнейшем будет отдаляться, то Россия может использовать это для собственной выгоды. Но после четырех лет президентства Трампа, когда сами Соединенные Штаты начали отдаляться от Европы и терять свою роль на международной арене, Турция, вероятно, продолжит свою агрессивную и независимую политику.

"Турция не хочет выходить с НАТО, но хочет иметь независимую внешнюю политику. Нет возможности вернуть Турцию назад, если США не пойдут на уступки в некоторых вопросах, однако, Америка, судя по всему не собирается идти на уступки", - сказал старший научный сотрудник совета по международным отношениям Стивен Кук.

Количество «негатива», которое Эрдоган накопил в Конгрессе США, может быть слишком значительным, сказал научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин.

"Антитурецкая политика набрала своего импульса", - добавляет Рубин.

Администрация Байдена может определить структуру дальнейших отношений США и Турции, которая позволит сотрудничать там, где это возможно, но будет сдерживать Турцию, если это будет необходимо. Именно поэтому, если на выборах в США победит демократ Байден, Эрдоган может забыть о постоянных «поблажках» со стороны Америки.

Подобная ситуация ожидает и других авторитарных мировых лидеров, которые чрезмерно полагались на благосклонность Трампа к сильным и автократическим правителям.

Это касается, например, принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана, лидера Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. Ведь Байден имеет несколько иную внешнеполитическую стратегию, чем Дональд Трамп, резюмирует издание.

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