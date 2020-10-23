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Тихановская в Дании встретилась с премьер-министром и прошла маршем с белорусами

  • 23.10.2020, 20:15
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Тихановская в Дании встретилась с премьер-министром и прошла маршем с белорусами

Также состоялись встречи в профсоюзах и круглый стол Датского института против пыток.

23 октября завершается визит экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в Данию. Как сообщает ее телеграм-канал, этот день выдался насыщенным.

Светлана Тихановская побеседовала с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Он поддержал белорусский народ и отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество — в том числе и в Беларуси, сообщает пресс-служба политика.

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен речь шла о происходящим в Беларуси, а также об ультиматуме, срок которого истекает в это воскресенье, 25 октября.

С представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ Тихановская обсудила переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Она подчеркнула, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года.

Также в пятницу Тихановская встречалась с представителями профсоюзного движения Дании и Европы, НГО и приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.

Кроме того, телеграм-канал Тихановской опубликовал фото и видео Марша белорусов в Дании с ее участием.

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