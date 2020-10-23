Ученые Швейцарии научились получать электричество из одежды 4 23.10.2020, 20:22

В основе открытия лежат материалы, которые способны использовать для выработки энергии даже рассеянный свет.

Ученые Швейцарии нашли способ производить электричество с помощью износостойких полимеров, наносимых на одежду.

До сих пор солнечные концентраторы существовали только в форм-факторе жестких, воздухонепроницаемых элементов. Это делало их непригодными для использования в структуре текстильных материалов. Но теперь все изменилось. В основе открытия, сделанного швейцарскими учеными, лежат материалы, которые способны использовать для выработки энергии даже рассеянный свет, передает swissinfo.ch.

Эти материалы содержат люминесцентные солнечные концентраторы (LSC), которые улавливают окружающий свет и передают его энергию фотоэлементу, который затем в свою очередь преобразует свет в электрическую энергию. Открытие сделала группа ученых-исследователей под руководством Лучано Бозеля (Luciano Boesel) из Лаборатории биомиметических мембран и текстиля Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий (EMPA).

Именно они нашли способ включить эти люминесцентные материалы в полимерную ткань, обладающую гибкостью и воздухопроницаемостью. Этот новый материал основан на свойствах линейных и сверхразветвленных амфифильных блок-сополимеров, которые уже представлены на рынке в виде контактных линз из кремния-гидрогеля.

С помощью коллег, специализирующихся в области фото-энергетики и волокон, команда Лучано Бозеля смогла превратить его в гибкий солнечный концентратор. Амфифильность (иначе дифильность) — это свойство молекул веществ, как правило, органических, обладающих одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами, то есть при определенных условиях они пропускают воду, а при определенных отталкивают.

Новый солнечный концентратор можно применять для создания текстильных волокон, при этом текстиль не станет хрупким и не будет подвержен растрескиванию или накоплению водяного пара в виде пота. «Концентраторы солнечной энергии, носящиеся на теле, предлагают нам огромные перспективы и преимущества в условиях постоянно растущего спроса на мобильные источники энергии для портативных гаджетов и устройств», — говорится в сообщении EMPA.

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