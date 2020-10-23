В Минэкономики Украины недовольны решением киевских властей закупить автобусы МАЗ 8 23.10.2020, 20:42

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Фото: КГГА

Киевская горгосадминистрация без объявления тендера приобретает в лизинг 200 автобусов.

Министерство экономики Украины 22 октября заявило, что не поддерживает решение Киевской горгосадминистрации закупить в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ.

Закупку провели без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Такой подход является дискриминационным, он противоречит национальным интересам и принципам свободной, прозрачной конкуренции, заявили в ведомстве и подчеркнули, что все закупки следует проводить "исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников".

"Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации. К разработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка. В условиях пандемии и экономической нестабильности, когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы", – подытожили в министерстве.

О закупке этих автобусов в лизинг городской голова Киева Виталий Кличко сообщал в сентябре. Первые 50 из них уже прибыли в Украину и в середине октября вышли на городские маршруты, еще 150 поступят до конца года.

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