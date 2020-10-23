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«Белорусы выбили из-под упыря административный ресурс»

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  • 23.10.2020, 20:50
  • 11,950
«Белорусы выбили из-под упыря административный ресурс»
фото: tut.by

Останавливаться нельзя.

«Белорусы, а забастовка-то уже дала свою силу, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Вы могли представить себе два месяца назад, чтобы упырь отменил митинг в честь себя любимого, на который людей пытались сгонять разными способами и в том числе увольнениями уже на следующий день в случае неявки?

Спустя два месяца наш народ выбил из-под упыря административный ресурс. Ультиматум заработал уже сейчас. Нельзя останавливаться, белорусы.

Всебелорусская забастовка с 26 октября- это очередной гвоздь в гробовую доску лукашистского режима.

Мы показали, что не смиримся никогда с этим паразитом, терзающим нашу страну. Мы будем игнорировать его приказы и так просто, как безвольных рабов, нас уже не загнать на его митинги.

Надо давить всем месте и стены казавшиеся нерушимыми 26 лет рухнут - и мы вздохнем свободно.

Народный ультиматум работает!»

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