«Белорусы выбили из-под упыря административный ресурс»9
- 23.10.2020, 20:50
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Останавливаться нельзя.
«Белорусы, а забастовка-то уже дала свою силу, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Вы могли представить себе два месяца назад, чтобы упырь отменил митинг в честь себя любимого, на который людей пытались сгонять разными способами и в том числе увольнениями уже на следующий день в случае неявки?
Спустя два месяца наш народ выбил из-под упыря административный ресурс. Ультиматум заработал уже сейчас. Нельзя останавливаться, белорусы.
Всебелорусская забастовка с 26 октября- это очередной гвоздь в гробовую доску лукашистского режима.
Мы показали, что не смиримся никогда с этим паразитом, терзающим нашу страну. Мы будем игнорировать его приказы и так просто, как безвольных рабов, нас уже не загнать на его митинги.
Надо давить всем месте и стены казавшиеся нерушимыми 26 лет рухнут - и мы вздохнем свободно.
Народный ультиматум работает!»