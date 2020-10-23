Раскрыт создатель американского истребителя шестого поколения 5 23.10.2020, 21:02

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иллюстрационное Фото

Истребитель разрабатывают в условиях строгой секретности.

Наиболее вероятным создателем американского истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США является военно-промышленная компания Lockheed Martin, пишет Popular Mechanics.

«Финансовый директор Lockheed Martin [Кен Поссенриде] намекнул, что аэрокосмический гигант работает над новой авиационной программой — и подсказки предполагают, что это может быть новый секретный истребитель ВВС», — отмечает издание.

Журнал напоминает, что менеджер во время состоявшегося в октябре разговора с аналитиками Уолл-стрит раскрыл сведения, согласно которым программа подразделения Skunk Works компании Lockheed Martin, где, в частности, были разработаны истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, продемонстрировала «сильный двузначный рост».

В сентябре помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения. Тогда же Ропер отметил, что разработка Х-самолета предполагала не просто использование гибкой методологии разработки, открытой архитектуры и цифровой инженерии, как было в случае американо-шведского реактивного учебного самолета eT-7 Red Hawk, а нечто большее. «Мы стремимся к самым сложным системам, которые когда-либо создавались, и проверяли все возможности этой цифровой технологии. Фактически [мы] продемонстрировали нечто действительно волшебное», — добавил помощник по закупкам.

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