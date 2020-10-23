Белорусы призывают бойкотировать матч молодежных сборных Беларуси и Нидерландов
- 23.10.2020, 21:17
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Матч квалификации ЧЕ среди молодежных сборных Нидерланды – Беларусь должен пройти 13 ноября.
Белорусы, проживающие в Голландии, призывают команды из этой страны дистанцироваться от белорусского спортивного руководства: бойкотировать спортивные мероприятия в Беларуси и отказать белорусским спортсменам и официальным лицам в доступе в Нидерланды, передает «Трибуна».
В частности, активисты призывают бойкотировать матч квалификации ЧЕ среди молодежных сборных Нидерланды – Беларусь, который должен пройти 13 ноября.