Оператор A1 повысит тарифы на услуги связи 6 23.10.2020, 21:38

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По воскресеньям оператор A1 по указанию режима Лукашенко отключает мобильный интернет.

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 4 ноября повысит тарифы на некоторые услуги связи для физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба компании.

Размер абонентской платы на услуги связи, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, SMS и MMS для физических и юридических лиц увеличатся от 3,06% до 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

На тарифных планах «Лето Зовет», «Слово за слово» и «Все говорят» бонусный интернет-трафик в размере 50 МБ, 100 МБ и 250 МБ соответственно станет доступен на постоянной основе.

Изменение стоимости также затронет услуги роуминга и дополнительные пакеты мобильного интернета, минут и SMS, прочие дополнительные услуги, абонентскую плату некоторых архивных тарифных планов фиксированной связи для физических лиц, тарифа фиксированной связи «Комби Соло», некоторых тарифных планов фиксированной связи для юридических лиц, услуг кабельного телевидения, а также некоторые подписки VOKA, включая пакет «ТВ базовый», который с 4 ноября перейдет в архив.

Стоимость большинства действующих тарифных планов фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также подписок VOKA остается без изменений. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменяются.

Стоит отметить, что накануне оператор МТС также проанонсировал повышение с 1 ноября тарифов на основные услуги сотовой связи на 4%.

Компания A1 начала свою коммерческую деятельность в Беларуси 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав группы A1 Telekom Austria Group. До августа 2019 года вела операционную деятельность под брендом velcom. A1 обслуживает более 4,9 млн абонентов мобильной связи.

Напомним, по воскресеньям оператор A1 по указанию режима Лукашенко отключает мобильный интернет.

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