Студенты Полоцкого университета призывают ректоров всех вузов поддержать Народный ультиматум

Студенты Полоцкого университета призывают ректоров всех вузов поддержать Народный ультиматум1
- 23.10.2020, 22:05
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Студенты записали видеообращение.
Студенты Полоцкого государственного университета записали видеообращение к администрации своего ВУЗа с требованием открыто выступить против происходящего беззакония.
«Сегодня нет и не может быть компромиссов. Призываем ректоров каждого белорусского университета открыто поддержать Народный Ультиматум и присоединиться к студентам до 26 октября», - говорят студенты.