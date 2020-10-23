Студенты Полоцкого университета призывают ректоров всех вузов поддержать Народный ультиматум 1 23.10.2020, 22:05

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«Сидячая акция» студенческого протеста

Иллюстративное фото: svaboda.org

Студенты записали видеообращение.

Студенты Полоцкого государственного университета записали видеообращение к администрации своего ВУЗа с требованием открыто выступить против происходящего беззакония.

«Сегодня нет и не может быть компромиссов. Призываем ректоров каждого белорусского университета открыто поддержать Народный Ультиматум и присоединиться к студентам до 26 октября», - говорят студенты.

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