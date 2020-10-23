Лукашенко куда-то засобирался? 12 Эль Мюрид

23.10.2020, 22:21

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В другой ситуации это можно было бы назвать «выводом активов».

В Беларусь на совместную коллегию СВР России и КГБ Беларуси прибыл руководитель СВР Нарышкин. Лукашенко встретился с ним и поблагодарил за информацию, которую предоставляет СВР белорусским коллегам.

Однако возможно, что коллегия - просто прикрытие другого, более важного повода для приезда Нарышкина. Идут сообщения о том, что Лукашенко сразу после встречи с Путиным и получения первого транша кредита (который, впрочем, он и не увидел, так как эти деньги Кремль просто переложил из кармана в карман, оплатив из бюджета долг Беларуси Газпрому), так вот, Лукашенко начал срочно предпринимать действия, которые в другой ситуации можно было бы назвать "выводом активов".

Срочно заключаются огромные контракты на внезапно созданные компании, которым передаются права на продажу продукции нефтепереработки, причем отгрузка продукции будет происходить не через российские порты. Происходят какие-то перемещения денег из офшоров в сторону арабских банков. Вполне возможно, что Лукашенко в лучших традициях высших менеджеров предприятий-банкротов готовится к отходу. Что противоречит договоренностям с Путиным, который на встрече в Сочи буквально поставил ультиматум о плавном и контролируемом переходе власти через конституционную реформу и передаче полномочий премьера строго про-кремлевскому ставленнику, который и будет либо преемником, либо проконтролирует процесс передачи власти.

Все это в очередной раз идет куда-то не туда, а потому логично, что Нарышкин, как директор именно СВР, послан к Лукашенко предъявить тому какие-то документы и доказательства того, что уж что-что, а за деньгами в Кремле следить умеют.

Эль Мюрид, Facebook

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