ВОЗ назвала сроки начала вакцинации от коронавируса в экстренных случаях
- 23.10.2020, 22:40
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Во всем мире фиксируются рекордные случаи заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки начала вакцинации от коронавирусной инфекции в экстренных случаях.
Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.
По ее словам, к концу ноября одна или две вакцины от COVID-19 получат данные по итогам третьей фазы испытания. Этого будет достаточно для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях.
«По нашим самым лучшим прогнозам, мы получим первые результаты к концу года», — отметила она.
Сваминатан добавила, что на основе предварительных данных власти государств решат, рекомендовать ли использование вакцин в экстренных случаях.