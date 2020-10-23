ВОЗ назвала сроки начала вакцинации от коронавируса в экстренных случаях 23.10.2020, 22:40

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ФОТО: REUTERS

Во всем мире фиксируются рекордные случаи заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки начала вакцинации от коронавирусной инфекции в экстренных случаях.

Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.

По ее словам, к концу ноября одна или две вакцины от COVID-19 получат данные по итогам третьей фазы испытания. Этого будет достаточно для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях.

«По нашим самым лучшим прогнозам, мы получим первые результаты к концу года», — отметила она.

Сваминатан добавила, что на основе предварительных данных власти государств решат, рекомендовать ли использование вакцин в экстренных случаях.

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