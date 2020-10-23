Егор Мещеряков: Народ Беларуси будет упорствовать до конца 2 23.10.2020, 22:55

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Фото: Егор Мещеряков Facebook

Белорусы, как нация, пробудились, и уже прошли точку невозврата.

Один из лучших экс-баскетболистов Беларуси Егор Мещеряков поделился мнением о единении нации после президентских выборов 9 августа, передает «Трибуна».

«Белорусы, как нация, пробудились, и кажется, что мы уже прошли точку невозврата. Другими словами, нация никогда не будет прежней, мы не будем мириться с насилием со стороны милиции, с властями, которые проводят фальшивые судебные слушания и так далее. Включая, конечно же, фальсифицированные выборы 9 августа.

Я бы сказал, что мы, как нация, видим свет в конце туннеля, и тот факт, что так много спортсменов уже сидели в тюрьме или уволены с работы, не будет забыт. Народ Беларуси будет упорствовать до конца до справедливых выборов, которые начнут новую эру для нашей страны», – сказал Мещеряков.

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