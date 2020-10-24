Найден способ значительно облегчить течение COVID-19
- 24.10.2020, 8:15
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Метод разработали в США.
Ученые нашли способ подавлять чрезмерную воспалительную реакцию организма на коронавирус, которую называют «цитокиновый шторм».
Благодаря этому открываются новые перспективы лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19ю Как сообщает Business Wire, исследование было проведено в Институте Файнштейна, пишет cursorinfo.co.il.
Ретроспективный анализ позволил определить наиболее эффективные методы лечения пациентов с признаками цитокинового шторма с помощью модуляторов иммунитета, которые повышают выживаемость.
Так, судя по результатам анализа, комбинирование кортикостероидов, таких как дексаметазон, с тоцилизумабом (антителами к интерлейкину-6) дает лучший результат, нежели стандартное лечение без иммуномодуляторов.
Кроме того, наблюдалось улучшение состояния больных при применении кортикостероидов в сочетании с анакинрой (антиинтерлейкином-1).