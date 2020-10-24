закрыть
24 октября 2020, суббота, 11:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Найден способ значительно облегчить течение COVID-19

  • 24.10.2020, 8:15
  • 7,909
Найден способ значительно облегчить течение COVID-19

Метод разработали в США.

Ученые нашли способ подавлять чрезмерную воспалительную реакцию организма на коронавирус, которую называют «цитокиновый шторм».

Благодаря этому открываются новые перспективы лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19ю Как сообщает Business Wire, исследование было проведено в Институте Файнштейна, пишет cursorinfo.co.il.

Ретроспективный анализ позволил определить наиболее эффективные методы лечения пациентов с признаками цитокинового шторма с помощью модуляторов иммунитета, которые повышают выживаемость.

Так, судя по результатам анализа, комбинирование кортикостероидов, таких как дексаметазон, с тоцилизумабом (антителами к интерлейкину-6) дает лучший результат, нежели стандартное лечение без иммуномодуляторов.

Кроме того, наблюдалось улучшение состояния больных при применении кортикостероидов в сочетании с анакинрой (антиинтерлейкином-1).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник