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Азербайджан заявил о взятии под контроль новых стратегических высот в Карабахе

  • 24.10.2020, 8:40
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Азербайджан заявил о взятии под контроль новых стратегических высот в Карабахе
Фото: ЕРА

В ночь на 24 октября боевые действия продолжались на пяти направлениях.

Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль ВС страны ряда стратегических высот в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

23 октября и в ночь на 24 октября боевые действия продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта. В ведомстве подчеркнули, что противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

«Подразделениям вооруженных сил Армении... был нанесен серьезный урон огнем, выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты. В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта. Наши войска контролируют оперативную обстановку», — отмечается в заявлении азербайджанского ведомства.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. На стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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