Боррель и Помпео подтвердили решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси

Боррель и Помпео подтвердили решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси1
- 24.10.2020, 9:00
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и глава Госдепартамента США обсудили ситуацию в нашей стране.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео 23 октября по телефону обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
Представители США и ЕС вновь призвали власти Беларуси вступить в диалог с гражданским обществом.
«Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества», — сказано в сообщении.
ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.