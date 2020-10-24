Боррель и Помпео подтвердили решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси 1 24.10.2020, 9:00

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и глава Госдепартамента США обсудили ситуацию в нашей стране.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео 23 октября по телефону обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Представители США и ЕС вновь призвали власти Беларуси вступить в диалог с гражданским обществом.

«Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества», — сказано в сообщении.

ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.

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