Белорусы Германии отправили в отставку лукашенковского посла 5 24.10.2020, 9:12

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Вместо него будет действовать альтернативное народное посольство

23 октября в Берлине перед зданием Посольства РБ прошел митинг «Сидоренко, Вы — не наш посол». Акция будет поддержана в других городах Германии 24 - 25 октября и завершится перед зданием посольства в день окончания «Народного ультиматума» перформансом «Открытие альтернативного, народного посольства свободной, демократической Республики Беларусь в Германии», сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Поводом для проведения акции послужило отсутствие реакции посла Республики Беларусь в Германии Дениса Сидоренко на сложившуюся ситуацию в Беларуси.

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