Жители Дзержинска напомнили властям о Народном ультиматуме
- 24.10.2020, 9:36
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В Беларуси продолжаются ежедневные акции против незаконной власти узурпатора Лукашенко.
Жители Дзержинска вышли на вечернюю акцию и напомнили властям о народных требованиях.
«Народный ультиматум близко!», - пишет телеграм-канал «Хартия-97».
Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.