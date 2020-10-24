закрыть
24 октября 2020, суббота, 11:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Дзержинска напомнили властям о Народном ультиматуме

  • 24.10.2020, 9:36
  • 1,962
Жители Дзержинска напомнили властям о Народном ультиматуме
Фото: «Радыё Свабода»

Время истекает.

В Беларуси продолжаются ежедневные акции против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Жители Дзержинска вышли на вечернюю акцию и напомнили властям о народных требованиях.

«Народный ультиматум близко!», - пишет телеграм-канал «Хартия-97».

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник