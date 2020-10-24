Жители Дзержинска напомнили властям о Народном ультиматуме 24.10.2020, 9:36

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Фото: «Радыё Свабода»

Время истекает.

В Беларуси продолжаются ежедневные акции против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

Жители Дзержинска вышли на вечернюю акцию и напомнили властям о народных требованиях.

«Народный ультиматум близко!», - пишет телеграм-канал «Хартия-97».

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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