Белорусские медики присоединились к Народному ультиматуму 1 24.10.2020, 10:12

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Лукашенко должен уйти в отставку.

Белорусские медики опубликовали видеообращение, в котором присоединились к Народному ультиматуму, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Лукашенко должен уйти в отставку, освободить всех политзаключенных и остановить насилие на улицах», - говорится в заявлении медиков.

Медработники также обратились к гражданам Беларуси с призывом поддержать Народный ультиматум. «Спасайте Беларусь, пока мы спасаем жизни», - заявили медики.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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