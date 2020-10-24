Белорусские медики присоединились к Народному ультиматуму

Белорусские медики присоединились к Народному ультиматуму1
- 24.10.2020, 10:12
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Лукашенко должен уйти в отставку.
Белорусские медики опубликовали видеообращение, в котором присоединились к Народному ультиматуму, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Лукашенко должен уйти в отставку, освободить всех политзаключенных и остановить насилие на улицах», - говорится в заявлении медиков.
Медработники также обратились к гражданам Беларуси с призывом поддержать Народный ультиматум. «Спасайте Беларусь, пока мы спасаем жизни», - заявили медики.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.