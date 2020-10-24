Ученые обнаружили «детский сад» возрастом 24 миллиона лет 24.10.2020, 10:22

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Его создали одни из самых хищных существ того времени.

Ученые обнаружили в океане место, в котором почти 24 миллиона лет назад росли детеныши мегалодонов. Мегалодоны являются предками самых хищных морских существ акул, пишет lenta.ua.

Благодаря новому проведенному исследованию, ученые установили, что хищники обитали на побережье, которое изобиловало легкой добычей. Находится такой питомник на месте нынешней Южной Каролины. До сегодняшнего дня было обнаружено всего лишь два подобных питомника: один находится в Панаме и его возраст порядка 10 миллионов лет, а второй у побережья Чили, возраст - 5 миллионов лет.

Из особенностей данной находки следует выделить тот факт, что это первый питомник мегазубой акулы, именуемой Carcharocles angustidens, обитавшей в олигоценовой эпохе примерно 30 миллионов лет назад. Об этом в колледже Чарльстона рассказал Роберт Бессенекер, ученый принимавший участие в исследовании питомника.

При детальном исследовании найденного акульего зуба, ученые пришли к выводу, что данный зуб принадлежал самой гигантской когда-либо существовавшей мегазубой акуле. Ученые воспользовались уравнением, которое высчитывает размер акульего тела по размеру ее зубов. Исходя из результатов, ученые изменили свое представление о размерах мегалодонов.

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