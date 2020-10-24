Business Insider: Эрдоган унижает Путина его же методами 24.10.2020, 10:59

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Действия Турции наносят по Кремлю особенно болезненные удары.

Турция все больше углубляется в опосредованные конфликты с силами России. И успех Анкары в них унижали президента Владимира Путина весь год.

Об этом пишет Business Insider (перевод - unian.net), напоминая о войне в Нагорном Карабахе, где страны вновь оказались на стороне различных лагерей. Турция поддержала Азербайджан, а Россия - Армению, на территории которой у нее есть военные базы.

Военные аналитики убеждены, что турецкое упрямство берет начало с того, что президент Раджеп Тайип Эрдоган просто начал действовать, как Путин.

"Эрдоган стал большим Путиным, чем сам Путин", - сказал изданию неназванный аналитик НАТО, работающий на Ближнем Востоке.

По его мнению, Эрдогана убедил тот факт, что Запад почти не наказал российского президента за оккупацию части Украины и военные авантюры в Сирии и Ливии. За последний год Турция тоже вмешалась в сирийский и ливийский конфликты.

"Эрдоган посмотрел на свою программу дешевых и эффективных беспилотников и подумал: почему бы не сделать то же самое? Эта тактика лучше всего сработала там, где Путин сам ее использует", - сказал изданию аналитик.

Business Insider поясняет, что собеседник издания говорит о вооруженных беспилотных аппаратах, производство которых Турции удалось достаточно дешево запустить. Они оказались пригодными для уничтожения большого количества дорогих военных бронемашин. Турция также применяет беспилотники в Нагорном Карабахе.

В начале этого года Россия отправила наемников, оружие и воздушные силы в Ливию, чтобы поддержать бойцов военачальника Халифа Хафтара. Русская подмога должна была помочь захватить Триполи и свергнуть признанное международным сообществом правительство. К тому времени Путин и его союзники в Египте и ОАЕ решили, что они быстро одержат победу и получат доходные нефтяные соглашения. Кроме того можно было бы разместить свои военные базы в Ливии, а также получить лояльное правительство в важной части мира.

Но Турция тоже увидела для себя возможности. Поэтому она отправила войско на подмогу правительству в Триполи. Фактически турецкая армия помогла остановить российское наступление и заставила согласиться на перемирие и мирные переговоры. В прошлом октябре турецкие войска зашли в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы отразить наступление армии режима Башара Асада, которое поддерживает Москва. После нескольких недель интенсивных боев турки, опять же, с помощью беспилотников смогли остановить сирийское наступление.

"Именно беспилотники делают все эти кампании такими легкими и дешевыми. Эрдоган может позволить себе рискнуть несколькими беспилотными аппаратами и наемниками из разных сирийских групп. И каждый раз это срабатывает. От НАТО поступает определенная критика, есть неприятные телефонные разговоры. Но ровно так же, как это произошло с Путиным в Крыму, никто не собирается что-то делать на самом деле", - пояснил собеседник издания.

Дешевый успех Турции в Ливии и Сирии лишь сделал вмешательство в Нагорном Карабахе более легким.

"Турция увидела, что все сработало на Ближнем Востоке, и решила, что это беспроигрышная ситуация. Помощь азербайджанским братьям против Армении популярна в стране. Военная цена - это несколько беспилотников и сирийцев. И так началась война на территории бывшего СССР без любой цены, что очень бесит Путина", - пояснил аналитик НАТО.

Россия ограничила свою реакцию на войну в Нагорном Карабахе. Технически она - союзник Армении и имеет обязательства, в соответствии с оборонным договором. Но у нее также хорошие отношения с Азербайджаном. В четверг член комитета Госдумы по вопросам разведки Константин Затулин сказал, что Россия собирается проигнорировать требование Грузии, чтобы ее воздушное пространство не использовалось для поставок оружия любой из сторон. Грузия имеет общие границы с Россией, Арменией и Азербайджаном. Ее требование сильно затрудняет отправку поддержки армянской стороне.

Директор по специальных исследований Freedom House Нейт Шенккан написал в Twitter, что в Нагорном Карабахе Турция, похоже, решила проигнорировать возможность появления международной критики и краткосрочных санкций. И это та ставка, которую много раз делал Путин.

Но пока долгосрочные последствия такой агрессии остаются неизвестными, краткосрочные последствия для планов Путина на Ближнем Востоке и Кавказе вполне очевидны.

"Пока Россия не сможет сделать так, чтобы Турция не отправляла свои дешевые беспилотники, у Путина будут проблемы", - сказал аналитик НАТО.

Комментируя поведение Эрдогана, он добавил: "Появился еще кто-то, кому так же наплевать на мнение мира, как и Путину. И по крайней мере в 2020 году это больше всего разрушает планы именно Путина".

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