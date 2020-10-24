Рабочие «Нафтана»: Источником государственной власти является народ 24.10.2020, 11:09

Фото: naviny.by

Мощное видеообращение.

Работники ОАО «Нафтан» опубликовали новое видеообращение к белорусским властям и гражданскому обществу. В нем они перечислили статьи Конституции о правах и свободах, которые, по их мнению, сегодня в нашей стране не соблюдаются или трактуются вольно, сообщает «Народная Воля».

Также они напомнили, что, согласно Конституции, никто не должен подвергаться пыткам и насилию, а человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и государства.

«Людьми быть и людьми зваться!» – главный посыл работников «Нафтана».

Предыдущее видеообращение в поддержку белорусов заводчане представили в начале октября. В нем они также выразили желание жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране, где соблюдаются права и свободы человека, где работают законы, где единственным источником власти является народ.

Примечательно, что видеообращение было опубликовано через несколько дней после назначения Лукашенко на предприятие нового директора.

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