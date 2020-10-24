Диета против COVID-19: чем заменить «устрицы Малышевой» 7 24.10.2020, 11:15

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Названы дешевые аналоги трех «суперпродуктов» для профилактики коронавируса.

Печень трески, сырые устрицы и бразильский орех — три продукта, в которых содержатся необходимые для профилактики COVID-19 вещества, уверена врач и ведущая Елена Малышева. Они богаты витамином D, кислотой омега-3, цинком и селеном. В то же время диетологи сообщили «Газете.Ru», что защититься от коронавируса можно не только с помощью деликатесов.

Обратите внимание на печень трески

Витамин D, цинк и селен необходимы для профилактики коронавируса нового типа. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Медик посоветовал россиянам обратить внимание на поливитаминные минеральные комплексы в аптеках.

«Все эти три компонента очень важны. Любой поливитаминный минеральный комплекс содержит эти витамины — это профилактика, обеспечение нашей с вами защиты. Мы должны потреблять эти элементы регулярно, особенно в зимне-весенний период и пандемию», — отметил он.

Недавно продукты с этими же составляющими вошли в список «трех суперпродуктов против коронавируса», который на своей странице в Instagram составила телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

Она отметила, что медицинским сообществом доказано, что COVID-19, как и многие другие инфекционные заболевания, протекает в более тяжелой форме у людей с дефицитом витамина D, цинка и селена. В связи с этим в топ продуктов Малышева внесла еду с наибольшим содержанием данных веществ.

Так, в первую очередь медик посоветовала россиянам есть печень трески, богатую на витамин D, который «запускает клеточный иммунитет и препятствует высокому воспалению в клетках при COVID».

Кроме того, в печени трески содержатся полезные кислоты омега-3, обладающие практически тем же свойством, отметила врач-диетолог Марина Макиша. Омега-3 снимает воспаление, облегчая работу иммунной системы при заболевании COVID-19, пояснила медик.

«Внутренние воспаления — это фактор, снижающий иммунитет. Соответственно, когда мы снимаем внутреннее воспаление, мы помогаем иммунной системе работать лучше. Таким образом, омега-3 и витамин D — факторы снижающие нормализующие работу иммунной системы», — отметила врач.

Ешьте устрицы

Второе место в топе суперфудов Елена Малышева отдала сырым устрицам с цинком, который, по ее словам, «блокирует размножение коронавируса в клетке».

Цинк способен затруднить распространение вируса, так как способствует образованию защитной оболочки на вирусе, что мешают его проникновению через слизистые мембраны, говорят врачи.

«Цинк входит в ряды ферментов, которые ответственны за метаболизм ксенобиотиков (выведение из организма чужеродных химических веществ — «Газета.Ru»), в том числе вирусов биологической природы, поэтому для того, чтобы поддержать эту систему цинк нужен. Его мы тоже не всегда в достаточном количестве получаем», — рассуждает Тутельян.

Тем не менее и главный диетолог Минздрава, и специалист Марина Макиша отмечают, что полезны не одни только устрицы.

«Огромное количество продуктов, которое содержит достаточно цинка — сыр, например. Если важны именно морепродукты, то необходимо помнить о йоде, который важен для поддержки иммунной системы. Он отвечает за нормальную работу щитовидки, а щитовидная железа оказывает воздействие на активность нашего иммунитета», — считает Макиша.

Заедайте бразильскими орехами

Завершает список Малышевой бразильский орех, содержащий селен. «Селен дает силу естественным киллерам — макрофагам, которые убивают вирус, и значительно снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах у пациентов с COVI-19», — написала ведущая в Instagram.

Медик Марина Макиша пояснила, что селен способствует биосинтезу (объединению — «Газета.Ru») антител для борьбы с COVID-19. Несмотря на то, что иммуноглобулины или Ig (научное название антител — «Газета.Ru») имеют сходство в структуре, им необходимо правильно объединиться, чтобы сформировать иммунитет.

«Селен называют микроэлементом активного долголетия, потому что он отвечает за процессы биосинтеза белка в организме. Биосинтез антител в том числе происходит при участии селена. Опять же, селен есть не только в бразильском орехе. Его можно поискать в тех же морепродуктах», — предложила диетолог.

Виктор Тутельян подчеркнул, что селен оказывает сопротивление «всем неблагоприятным фактором окружающей среды — в том числе и вирусам».

Что выяснили ученые

Необходимость перечисленных элементов подтверждают ряд исследований. Так, анализ историй болезни пациентов с COVID-19 специалистами Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова показал, что дефицит витамина D нередко приводит к тяжелому течению COVID-19.

«Так, дефицит витамина выявлен у 71,3% зараженных коронавирусной инфекцией, у 36,3% — тяжелый дефицит», — заявил 15 октября на пресс-конференции гендиректор центра Евгений Шляхто.

Исследование, касающееся цинка, разместил на своем сайте сам Минздрав РФ 11 июня. Его проводили ученые из Сеченовского университета совместно с коллегами из Германии, Греции и России.

«По современным оценкам, риск дефицита цинка отмечается более чем у полутора миллиардов человек в мире. В России дефицит этого элемента встречается у 20–40% населения, в отдельных регионах достигая 60%. Учитывая важнейшую роль цинка в регуляции иммунитета, справедливо предположить, что его недостаток может являться фактором риска инфекционных заболеваний», – отмечал руководитель исследования, завлабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета Анатолий Скальный.

Ученые доказали, что цинк подавляет размножение вируса и снижает риск развития пневмонии, а также обладает противовоспалительным действием.

Риск подхватить COVID-19 снижается при повышении уровня селена в организме. Китайские ученые опубликовали соответствующее исследование в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Они провели анализ историй болезни пациентов с коронавирусом нового типа в разных провинциях Китая.

Так, жители города Энши провинции Хубей потребляют наибольшее количество селена — при этом показатель излечения от COVID-19 там в три раза выше, чем в среднем по всем другим городам в провинции. В провинции Хейлунцзян уровень потребления селена один из самых низких в мире, и смертности от коронавирусной инфекции там оказался почти в пять раз выше, чем в среднем по другим провинциям за пределами Хубей.

«Существует значительная корреляция между статусом селена и уровнем излечения от COVID-19, однако важно пока не преувеличивать этот вывод», — подчеркивала соавтор исследования Кейт Беннет из Университета Суррея.

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