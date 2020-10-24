Еще одна причина победить 5 24.10.2020, 11:19

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Фото: «Наша Ніва»

Не оглядываемся, белорусы - только вперед!

Телеграм-канал МКБ обратился к гражданам нашей страны:

— Дорогие белорусы! Наши с вами соотечественники погибли в этой борьбе - мы уже много писали об этом. Любая жизнь представляет собой высшую ценность и невосполнимую потерю.

У наших погибших соотечественников остались здесь родители, жены, дети. Мы выражали и выражаем им всем глубокие соболезнования.

И это - те люди, которым с этой властью особенно не по пути. Они не могут себе позволить существовать с этой властью в одной и той же реальности. И мы не можем позволить, чтобы это случилось, ведь на их месте, как и на месте погибших, мог бы и, страшно об этом думать, но если случится невероятное и власть удержится - может, оказаться любой из нас. Мы все едины.

Наши с вами соотечественники, наши братья и сестры по несчастью, сидят в тюрьме. Это честные и смелые люди, узники совести. Они очень хотят домой к своим семьям. И их семьи тоже очень ждут их.

И любой из нас мог бы и может оказаться на их месте.

Мы просто не можем этого допустить, не можем допустить, чтобы они остались в тюрьме, чтобы не вернулись домой, чтобы чудовищное беззаконие в нашей с вами стране, в мирной Беларуси, в нашем общем любимом доме, продолжилось.

В тюрьме должны сидеть совсем другие люди, которые, разгуливая на свободе, "охраняют" наш с вами правопорядок - то есть, продолжают нас избивать и издеваться над нами за наши же с вами собственные налоги.

Вспомните истории Александра Вихора и его мамы, Дарьи Лосик - жены политзаключенного Игоря Лосика, Максима Хорошина. Это все не просто буквы в новостных статьях на экранах ваших мониторов - это живые люди, наши с вами сограждане и их реальные жизненные истории, которые произошли из-за того, что в стране творится полный беспредел и беззаконие. И мы, как общество, как граждане этой страны, тоже несем за это свою долю ответственности.

Почитайте еще раз письма политзаключенных.

Вспомните все другие истории и подумайте, сколько их, и сколько их не попало в СМИ. В 21-м веке, в мирное время такое просто невозможно себе вообразить... и никак невозможно забыть и простить.

Чужих проблем не бывает. Так или иначе, рано или поздно, но это уже касается или коснется каждого. И самое главное - подобное зло, исторически и по всем законам вселенной, обречено на поражение.

И сегодня мы с вами не можем больше это терпеть и позволять так обращаться с собой и с нашими соотечественниками! Не оглядываемся, белорусы, - только вперед! Нас - большинство, за нами правда и мы победим, ибо добро побеждает зло!

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