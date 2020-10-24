Посольство США посоветовало американцам в Беларуси на три дня запасаться едой и наличными

Посольство США посоветовало американцам в Беларуси на три дня запасаться едой и наличными4
- 24.10.2020, 11:27
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Завтра истекает срок Народного ультиматума Лукашенко.
Посольство Соединенных Штатов опубликовало предупреждение для граждан США в Беларуси.
В связи с протестами, которые каждый день происходят Беларуси, а также ультиматумом, выставленным Светланой Тихоновской, посольство советует американцам заботиться о своей безопасности:
Избегать массовых скоплений людей,
Следить за новостями,
Следить за окружающей обстановкой,
Запасайтесь едой, водой, лекарствами, деньгами и другими вещами.
Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.