Посольство США посоветовало американцам в Беларуси на три дня запасаться едой и наличными 4 24.10.2020, 11:27

12,469

Завтра истекает срок Народного ультиматума Лукашенко.

Посольство Соединенных Штатов опубликовало предупреждение для граждан США в Беларуси.

В связи с протестами, которые каждый день происходят Беларуси, а также ультиматумом, выставленным Светланой Тихоновской, посольство советует американцам заботиться о своей безопасности:

Избегать массовых скоплений людей,

Следить за новостями,

Следить за окружающей обстановкой,

Запасайтесь едой, водой, лекарствами, деньгами и другими вещами.

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».