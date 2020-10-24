Студенты мехмата БГУ присоединились к Народному ультиматуму1
- 24.10.2020, 12:09
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Сильное видеообращение.
Студенты мехмата БГУ присоединились к Народному ультиматуму и опубликовали свое видеообращение.
«Мы, студенты механико-математического факультета, требуем срочно освободить всех политических заключенных. Это одно из требований Народного ультиматума, срок которого истекает 25 октября».
Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.