Студенты мехмата БГУ присоединились к Народному ультиматуму 1 24.10.2020, 12:09

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Сильное видеообращение.

Студенты мехмата БГУ присоединились к Народному ультиматуму и опубликовали свое видеообращение.

«Мы, студенты механико-математического факультета, требуем срочно освободить всех политических заключенных. Это одно из требований Народного ультиматума, срок которого истекает 25 октября».

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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