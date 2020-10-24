Рабочие БелАЗа: Хватит хамить нам и воровать у нас! 8 24.10.2020, 12:37

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Фото: tut.by

На предприятии появились листовки, призывающие к Национальной забастовке 26 октября.

На БелАЗе сегодня вывесили такую листовку, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни»:

"РАБОЧИЙ БЕЛАРУСИ!

ПОРА ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!

Сколько можно нам врать? Сколько можно считать нас рабами и своей собственностью?

Хватит хамить нам и воровать у нас! Мы не быдло, а люди!

Мы отдаем 49% налога от своего заработка! Кому? Большей частью тем, кто не считает нас за людей! Тем, кто избивает нас, наших стариков, женщин и детей. Тем, кто убивает и калечит нас. Кто относится к нам, как к людям второго сорта.

РАБОЧИЙ БЕЛАРУСИ! Задай себе вопрос - ты готов передать Родину в таком состоянии своим детям и внукам? Где у руля убийцы, воры, подхалимы?

ВОПРОС РЕШАЕМ! БЕЗ НАСИЛИЯ И КРОВИ!

ЗАБАСТОВКА!

Только вместе, мы - сила! Когда мы вместе, они боятся нас! Когда мы едины, они вынуждены считаться с нами!

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!"

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