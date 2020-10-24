Белорусских студентов призвали к Национальной забастовке 26 октября
- 24.10.2020, 13:38
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Вместе и до конца!
Телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група» обратился к учащимся и преподавателям белорусских вузов:
— Срок Народного ультиматума подходит к концу, а это значит, что мы должны проявить максимальную решительность уже в понедельник!
Если завтра ректора не примут сторону студентов, а государство — сторону народа, мы, студенчество Беларуси, выходим на забастовку.
9:30 — сбор на территории наших Альма-Матер. Обсуждайте каким должна быть новая Беларусь и ваш университет в ней, делитесь мыслями и переживаниями.
Не начинайте занятия. Договоритесь со своим преподавателем, либо просто доведите до него свою позицию. Забастовка — неотъемлемое право человека, это самый ненасильственный и мирный способ демонстрации.
В 10:00 выходите на улицу. В это же время к вам присоединятся работники предприятий, владельцы бизнесов и многие другие беларусы!
Настраивайтесь на следующий день! Это не однодневная акция. Готовьтесь продолжать забастовку и на следующий день.
Помните, что прямо сейчас тысячи людей остаются в тюрьмах и изоляторах, среди них — сотни студентов и студенток, ваших одногруппников и одногруппниц. Мы не должны сдаваться!
Пересылайте информацию по своим университетским чатам и каналам, делитесь с однокурсниками и однокурсницами.
Вместе и до конца!
Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.