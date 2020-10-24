Белорусских студентов призвали к Национальной забастовке 26 октября 24.10.2020, 13:38

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Фото: tut.by

Вместе и до конца!

Телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група» обратился к учащимся и преподавателям белорусских вузов:

— Срок Народного ультиматума подходит к концу, а это значит, что мы должны проявить максимальную решительность уже в понедельник!

Если завтра ректора не примут сторону студентов, а государство — сторону народа, мы, студенчество Беларуси, выходим на забастовку.

9:30 — сбор на территории наших Альма-Матер. Обсуждайте каким должна быть новая Беларусь и ваш университет в ней, делитесь мыслями и переживаниями.

Не начинайте занятия. Договоритесь со своим преподавателем, либо просто доведите до него свою позицию. Забастовка — неотъемлемое право человека, это самый ненасильственный и мирный способ демонстрации.

В 10:00 выходите на улицу. В это же время к вам присоединятся работники предприятий, владельцы бизнесов и многие другие беларусы!

Настраивайтесь на следующий день! Это не однодневная акция. Готовьтесь продолжать забастовку и на следующий день.

Помните, что прямо сейчас тысячи людей остаются в тюрьмах и изоляторах, среди них — сотни студентов и студенток, ваших одногруппников и одногруппниц. Мы не должны сдаваться!

Пересылайте информацию по своим университетским чатам и каналам, делитесь с однокурсниками и однокурсницами.

Вместе и до конца!

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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