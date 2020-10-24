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МЧС выдало БелАЭС разрешение на запуск первого блока

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  • 24.10.2020, 13:44
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МЧС выдало БелАЭС разрешение на запуск первого блока

Международные эксперты не раз предупреждали об опасности Островецкой атомной станции.

Белорусская АЭС получила разрешение на право выполнения этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1, сообщает interfax.by со ссылкой на департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Беларуси.

"Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 23 октября принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1", - говорится в сообщении на сайте департамента.

Там отметили, что данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

Энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2021 года. Второй энергоблок планируется ввести в 2022 году.

Международные эксперты не раз предупреждали об опасности Островецкой атомной станции.

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