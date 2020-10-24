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Какой будет погода в воскресенье

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  • 24.10.2020, 14:13
  • 1,835
Какой будет погода в воскресенье

Прогноз синоптиков на ближайшие дни.

25 октября в ночные часы республика еще останется под влиянием фронтальной системы, перемещающейся в восточном направлении, днем на территории Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет pogoda.by.

Ночью и утром местами по республике кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +8..+15°С.

26 октября в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями, без существенных осадков погода. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем от +10°С по северо-востоку до +18 по юго-западу республики.

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