Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 24.10.2020, 14:46

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Один из таких продуктов — яблоки.

Едва ли не в каждом холодильнике можно обнаружить продукты, которые в действительности не просто не требуют такого хранения, оно в их случае еще и не допускается. Невзирая на ряд устоявшихся заблуждений, некоторые продукты лучше просто оставить на столе или в обычном кухонном ящике, пишет lenta.ua.

К таким продуктам, к примеру, относятся бананы. Они прекрасно подходят для перекуса или завтрака, однако после охлаждения их кожура темнеет намного быстрее, из-за чего плод перезревает. По словам экспертов, хранить бананы лучше всего при обычной комнатной температуре.

Некоторые травы, вроде петрушки и кинзы, идеально хранить именно в холодильнике, однако базилику в холоде не место. Его листья намного быстрее вянут именно в условиях холодильника, а потому могут почернеть довольно быстро. Чтобы сохранить базилик свежим, необходимо обрезать его стебли и поставить их в воду, так же, как это делается с обычными цветами. Более того, банку с базиликом лучше держать в месте, куда попадает солнце, однако контролировать, чтобы она не перегревалась.

Также не допускается хранение в холодильнике помидоров, картофеля, лука, чеснока – в таких условиях эти продукты потеряют вкус, их структура размягчится, более того, они даже могут покрыться плесенью.

Не рекомендуется также охлаждать арбуз и яблоки.

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