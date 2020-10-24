«Ошибки и невежество похоронят режим Лукашенко» 3 24.10.2020, 14:55

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Фото: «Радыё Свабода»

Он скоро рассыплется.

Отмена провластного митинга в Минске – такая же ошибка, как и попытка его организовать. Совершенно прозрачна причина отмены – не сумели обеспечить массовость. Да ее и незачем было обеспечивать изначально: что за прихоть – свозить в выходной день в протестный Минск людей из регионов, чтобы погалдеть на площади, пишет телеграм-канал «Трыкатаж».

«Симметричный ответ» на марши протеста – абсолютная утопия и глупость. Митинги за стабильность – оксюморон. Митинги против митингов – вариант, работающий, скажем, в Грузии или Кыргызстане, но там другая ситуация – там крушат здания и сносят власть. По той же причине в Беларуси нереальны митинги сторонников Лукашенко: протестующие хоть и оскорбляют его, хоть и настаивают на его нелегитимности, но не штурмуют его резиденции. Спрашивается, от чего же защищать Лукашенко?

Не увольнения из МВД или Генпрокуратуры говорят о том, что режим сыпется. Об этом говорят глупые шараханья вроде отмены митинга. И безумные по своей незатейливости действия госчиновников в отношении медийных фигур оппозиции. Мария Колесникова в письме из тюрьмы сообщила, что первый замминистра МВД Геннадий Казакевич лично угрожал ей перед попыткой депортации в Украину, - дескать, в противном случае она 25 лет будет с беззубым ртом за «колючкой» шить рубашки для милиции. Это как? Это вообще зачем?

Замминистра МВД, не умеющий не то что разговаривать, а даже давить и угрожать, не осознающий, с кем и о чем он толкует, - вот образ обреченного режима. АП, сначала уболтавшая Лукашенко на «мегамитинг поддержки», а потом понявшая то, что всем было понятно с самого начала, - вот образ режима, который не знает, что делать, и не умеет думать.

Кто-то из оппозиции писал, что не надо режиму мешать делать ошибки. Ошибки и невежество похоронят режим Лукашенко. Он просто рассыплется, когда степень его некомпетентности станет очевидной для силовиков, как она стала очевидной для многих медиков.

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