Работники связи поддержали Народный ультиматум

Работники связи поддержали Народный ультиматум2
- 24.10.2020, 15:03
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Связисты выпустили свое видеообращение.
Работники связи не остались в стороне и поддержали Народный ультиматум, сообщает телеграм-канал МКБ.
Связисты, как и подавляющее большинство жителей Беларуси против лжи, насилия и произвола.
Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.