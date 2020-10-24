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Работники связи поддержали Народный ультиматум

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  • 24.10.2020, 15:03
  • 2,543
Работники связи поддержали Народный ультиматум

Связисты выпустили свое видеообращение.

Работники связи не остались в стороне и поддержали Народный ультиматум, сообщает телеграм-канал МКБ.

Связисты, как и подавляющее большинство жителей Беларуси против лжи, насилия и произвола.

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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