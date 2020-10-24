Белорусские фермеры грозятся урожай оставить гнить в полях 24.10.2020, 15:08

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Фото: kp.by

Журналисты съездили на сбор урожая в Ольшаны.

Ольшаны давно прославились как огуречная столица Беларуси. Хотя ольшанцы выращивают много чего, знают, как зарабатывать на земле, и занимаются этим до самых холодов, пишет kp.by.

- У вас в городе опасно, никакого ладу нет…

- Чего? Это у нас опасно. Яблоки не уродят - и где работать будем? - ведут непринужденную беседу за обедом сборщицы яблок.

Ольшаны - слишком большой населенный пункт в Брестской области для того, чтобы называться деревней, но почему-то еще не город - давно прославились как огуречная столица. Здесь что ни дом - то теплица, в которой выращивают огурцы, а еще помидоры и перцы. Ольшанцы знают, как зарабатываеть на земле, и занимаются этим до самых холодов.

Фото: kp.by

- Летом надо свой огород посадить, тое-сёе. Летом мы все работаем в своих теплицах. Если дома нет парника, то люди у нас еще ходят на голубику. А осенью ходим на капусту и на яблоках каждый год работаем. Осенью ведь дома особо работы нет, - рассказывает Мария, женщина средних лет, которая собирает яблоки в фермерском хозяйстве «Бродок».

Ольшанцы работают с утра до вечера. Обед - ссобойка или сытный комплекс в местной столовке: рассольник, гарнир с мясом, салат, хлеб и чашечка чая за 4 рубля 50 копеек. Обеденное время - чуть ли не единственный шанс переброситься с ольшанцем парой слов. От работы отвлекаться они не любят.

- Встаем рано, в 6 утра. Пока соберемся, пока дома что-то сделаем. Потом нас в хозяйство привозят, распределяют - кто на сбор, кто на сортировку. С 8 до 13 работаем, через каждые 50 минут у нас отдых на 10 минут. Потом обед, и до 6 вечера снова работаем. А домой придешь, туда-сюда - и уже темно. И вроде что-то сделать надо, а уже хочется только лечь и не двигаться. Утром встаешь - и не заметил, что спал, - рассказывает про распорядок дня Ольга Владимировна.

На сборе яблок работают в основном женщины старшего возраста, хотя есть и молодые. Они к беседе не подключаются, скромничают.

- Мария Максимовна - самая старшая в нашей бригаде. Рассказывает нам про прежние времена. Она всю жизнь проработала в колхозе, не может дома сидеть. Пенсия не настолько большая, чтобы позволить себе дома лежать, - рассказывают про свою напарницу сборщицы яблок.

За один рабочий день на сборе яблок платят 30 рублей. Оплата в конце рабочего дня. В некоторых хозяйствах другие правила. Могут доплачивать за сверхурочную работу - например, если нужно срочно загрузить фуру. Обязанности распределены: одни срывают яблоки, другие перекладывают их в ящики. Мужчины грузят, носят ведра с фруктами к машине.

Фото: kp.by

- Яблоки надо аккуратненько рвать и аккуратненько класть - как яйца, чтобы не побить. И только в перчатках, не голыми руками. Яблоки очень сочные. Вот так надавишь - останутся пятнышки, яблоки потеряют товарный вид, - рассказывает Лидия Михайловна и показывает, как срывают яблоки: берут двумя пальцами сверху и снизу, где хвостик и носик.

- И надо уложить красиво. Если яблоко красное - надо, чтобы сверху красный бочок был. Люди же приходят и глядят по контейнерам - чтобы все красивенько лежало. Некондицию сортируют и берут на сок или на детское пюре. Или себе можно купить - по 50 копеек. Это поцарапанные, червивые, поклеванные птицами, - добавляет Мария.

- А можно одно яблоко незаметно съесть?

- Пожалуйста, сколько хочешь. Надо только найти вкусное яблоко. Они очень сладкие, их много все равно не съешь, - смеются женщины.

Сбор яблок продолжается примерно 3 недели. Работают в хозяйствах в основном ольшанцы, хотя если нужно много рабочих рук, то нанимают людей из Давид-Городка, Теребличей, Оздамичей и вообще всех окрестностей. Рабочих никто не подгоняет - наоборот, говорят собирать яблоки не спеша, чтобы не повредить.

Уезжать из Ольшан в город никто из местных уже и не думает.

- У нас в Ольшанах кто на Польшу поехал на заработки, кто куда. Где больше платят, туда и едут. На осень разбегаются, когда работа дома заканчивается. Как только начали звать на яблоки, ольшанцы считали, что своей работы хватает, и сюда приезжали из других сел. А сейчас и ольшанцы кинулись. Зачем куда-то ехать, где не знаешь, сколько заработаешь и заплатят ли тебе. А тут не надо никуда ехать и я не боюсь, что меня обманут, - рассуждает Мария.

Единственное, что беспокоит местных жителей, - низкие цены на их продукцию.

Фото: kp.by

- Как пойди на рынок что-то покупать, то они все в доллары переводят. А нашу продукцию ни во что не переводят! - возмущается Ольга Владимировна. - Возьмись купить семена - говорят, подорожали, потому что доллар поднялся, а капуста как была 10 лет назад по 10 копеек, так и осталась.

Фото: kp.by

«На капусту нет цены - в поле сгниет»

Капусту тут выращивают почти все. Кто-то возле дома, но большинство - на своих гектарах на поле за деревней.

- Сейчас капуста стоит на поле, никто ее не хочет собирать. В том году 15 - 20 фур, даже по 25 фур за день вывозили, а в этом году никому она не нужна. Это рынок, что поделаешь. У нас все в основном на Россию выращивают, а там своей капусты хватает. И сейчас за капусту дают по 10 - 12 копеек. А возьми сетки свои, попроси соседа помочь - и тебе 5 копеек остается, - пожимает плечами мужчина, который контролирует погрузку капусты в грузовик на своем поле.

Фото: kp.by

Представиться стесняется, от фото тоже отказывается - натягивает кепку на глаза и печально окидывает взглядом свой гектар капусты.

- Сейчас мы машину завезем в райпо. Самим продавать - это ничто. Сто человек возьмут по килограмму - это сто килограммов, а 99 тонн как продать? Так что в этом году все, наверное, капусту уберут, в гору сложат - и она весной сгниет. Кто разумнейший, тот дома в огороде сложит, сгниет - то хоть польза будет, - грустно смеется владелец капустного поля.

Год на год не приходится: бывали времена, когда ольшанцам удавалось хорошо заработать на капусте даже в неурожай.

- Был год, когда капусты не было. У меня тогда с гектара вышло не 100 тонн, а где-то 40. Половину я сдал по 25 копеек, а мне фермеры сказали: «Не трогай, дурак». Я 20 в хранилище положил - и по доллару продал потом. Может, в этом году тоже в хранилище положу - вдруг зимой цена будет…

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