МОК изучит соблюдение Беларусью Олимпийской хартии 1 24.10.2020, 15:25

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Исполком организации принял решение о тщательном расследовании.

Международный олимпийский комитет обеспокоен ситуацией в спортивном сообществе Беларуси в свете репрессий в отношении атлетов. Возглавляемый Лукашенко НОК Беларуси заверил, что соблюдает Олимпийскую хартию, сообщает dw.com.

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен более тщательно изучить, как Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси соблюдает Олимпийскую хартию. Такое решение исполком МОК принял в пятницу, 23 октября, получив промежуточный отчет о ситуации спортсменов в Беларуси. Белорусская сторона ранее заверяла, что целиком соблюдает хартию,

МОК вновь выразил обеспокоенность ситуацией в спортивном сообществе Беларуси. Исполком организации продолжит наблюдать за происходящим в преддверии летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году и зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Комитет "открыт к получению любой информации касательно дискриминации спортсменов по политическим взглядам", подчеркнули в МОК.

В тот же день в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК, прошла акция протеста. Демонстранты несли баннер с надписью "Чемпионы не играют с диктаторами" и бело-красно-белые флаги. В завершение акции протестующие передали представителям комитета письмо с призывом расследовать факты дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов и приостановить финансирование национального комитета Беларуси.

Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY в начале октября написали письмо президенту МОК Томасу Баху (Thomas Bach). По словам авторов, в Беларуси спортсмены, несогласные с политикой властей, подвергаются репрессиям со стороны государственных органов, в том числе министерства спорта и Национального олимпийского комитета, который возглавляет Александр Лукашенко.

Составители документа привели в пример преследование 22 белорусских атлетов, а также арест знаменитой баскетболистки Елены Левченко.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси уже 2,5 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость. Один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила Лукашенко Народный ультиматум с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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