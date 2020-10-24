«Мы вас просили, вы нас не услышали, зато увидите. Очень скоро» 3 24.10.2020, 15:36

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Почти тысяча коллег заступились за работника БМЗ, участвовавшего в забастовке.

В четверг, 22 октября, принято окончательное кадровое решение по работнику БМЗ Виталию Савельеву, которого судили за участие в забастовке на заводе 17 августа, пишут «Сильные новости» .

Во время отбывания срока административного ареста заводчанину на рабочее место пришло уведомление, что с ним не будет продлен контракт, срок которого истекает 4 ноября. Коллектив предприятия был возмущен и собрал почти тысячу подписей под ходатайством, адресованным генеральному директору БМЗ Дмитрию Корчику.

«Уважаемый Дмитрий Александрович!

Мы, работники завода, считаем своим долгом высказаться в поддержку и защиту нашего коллеги слесаря-ремонтника 6 разряда Савельева В.В.

На заводе Виталий Викторович работает уже более 20 лет, 18 из них непосредственно в ЭСПЦ-1, где успешно выполняет свои обязанности по настоящее время. В течение всего времени работы он не получил ни одного взыскания.

Рационализаторское предложение Савельева В.В. (монтаж/демонтаж цилиндра холодильника МНЛЗ-2) было высоко оценено на заводе и внедрено в производственно-технологический процесс, что помогло сэкономить значительные денежные средства.

Мы знаем его как профессионала своего дела и надёжного товарища. Его уровень квалификации и умений полностью соответствует занимаемой должности.

Кроме этого, Виталий Викторович воспитывает несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, а наше предприятие, как социально-ориентированное, не должно оставить его один на один со своими проблемами.

Просим вас, как опытного руководителя предприятия, прислушаться к нашему мнению и продлить с Савельевым В.В. контракт».

Неделю назад на приеме у генерального директора Дмитрий Корчик признался, что впечатлен количеством подписей в ходатайстве и пообещал сделать все от него зависящее: пообщаться лично с начальником Савельева, с коллективом, выяснить, действительно ли он такой хороший специалист.

На днях состоялась решающая личная встреча Виталия с Дмитрием Корчиком, на которой в ходе часовой беседы генеральный директор сказал, что не может продлить заводчанину контракт, так как этим он проявит слабость.

— Пойти навстречу людям — это слабость?! Это называется человечностью, Дмитрий Александрович! — говорят подписавшиеся в ходатайстве коллеги Савельева. — Мы вас просили, вы нас не услышали. Зато увидите. Скоро. Очень скоро!

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